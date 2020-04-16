Канадские ученые назвали бродячих собак «переносчиками коронавируса»

Главное: Канадские ученые пришли к выводу, что бродячие собаки могут переносить коронавирус COVID-19. Они назвали животных «связующим звеном».

Детали: Исследователи из университета Оттавы в Канаде заявили, что «переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам», пишет издание Molecular Biology and Evolution.

Ученые считают, что вероятен сценарий, при котором «собаки съели мясо зараженных летучих мышей».

Как считают эксперты, при таком развитии событий «бактерии в кишечнике животных спровоцировали эволюцию вируса, который научился избегать иммунного ответа у человека, а через некоторое время вирус передался человеку».

Всего в своей работе исследователи провели анализ 1252 полноценных генома бетакоронавируса.

В статье говорится, что были также изучены «геномы из собачьих коронавирусов CCoVs, вызывавших инфекционные кишечные заболевания у собак, обнаружив в них похожие геномы».

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