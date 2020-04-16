Пожар в Чернобыльской зоне: что известно на утро 16 апреля 2020

Главное: В Чернобыльской зоне открытого огня на утро 16 апреля нет. Продолжается тление пней и древесины. Радиационная обстановка стабильная.

Детали: В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тление пней и древесины, оставшихся после недавнего лесного пожара. В ГСЧС уверяют, что открытого огня на утро четверга, 16 апреля, тут уже нет.

По словам спасателей, тушение остатков пожара проходит на территории Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств.

В ГСЧС утверждают, что «радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений».

Всего в тушении тления участвуют 530 спасателей и 103 единицы техники, в том числе два вертолета.

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