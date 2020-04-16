Погода готовит украинцам неприятный сюрприз на следующую неделю

Главное: На следующей неделе в Украине будет холодно и дождливо. Днем температура - не выше 14 градусов, ночью возможны заморозки.

Детали: В Гидрометцентре предупреждают о похолодании с 20 апреля. Днем будет 7-14 тепла, а ночью от 3 мороза до 8 тепла.

Относительно теплая погода сохранится лишь на юго-востоке и в Крыму.

В Киеве ожидается дождь. Днем будет 8-10 тепла, а ночью плюс 3-5.

Карта погоды в Украине на 20 апреля 2020 года:

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