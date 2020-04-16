Курс гривны продолжает «штормить»: данные на 16 апреля 2020

Главное: На утро 16 апреля курс гривны по отношению к доллару упал на 30 копеек. Курс к евро поднялся на 7 копеек.

Детали: Украинскую гривну продолжает лихорадить. Котировки валют на утро четверга, 16 апреля, публикует Национальный банк.

Финансовый регулятор на тринадцать копеек поднял цену американского доллара – до 27,22 гривен.

При этом евро подешевел на семь копеек – до 29,63 гривен.

Отметим, что курс гривны стабильно проседал последние дни.

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