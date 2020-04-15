У летучих мышей нашли совершенно новый тип коронавируса

Главное: Сразу в нескольких регионах Индии обнаружены рукокрылые, зараженные ранее неизвестным типом коронавируса ‒ BtCoV.

Детали: Ученые из Совета по медицинским исследованиям (ICMR) обнаружили у обитающих в стране летучих мышей новый коронавирус, опасность которого для человека еще не изучена. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на статью в журнале India Today.

По данным СМИ, заразу нашли у рукокрылых в северном штате Химачал-Прадеш, в «туристических» штатах Керала и Тамилнад, а также на союзной территории Пондичерри. Для исследования ученые отобрали 25 особей двух видов: летучих лисиц и ночных крыланов.

По словам сотрудницы Национального института вирусологии Индии доктора Прягья Ядав, сведений о том, что BtCoV способен провоцировать заболевания у людей, пока нет, однако уже ясно, что он не имеет никакого отношения к пандемии COVID-19.

«Можно с уверенностью утверждать, что коронавирус летучих мышей никак не связан с вирусом SARS-CoV2», ‒ заверила Ядав.

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