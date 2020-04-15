Ученые рассказали, как «легко и просто» отличить коронавирус от простуды

Главное: Ключевым симптомом, по которому можно определить коронавирусиную инфекцию на ранних стадиях, является потеря обоняния при свободных носовых пазухах.

Детали: Сотрудники кафедры отоларингологии и хирургии медицинского факультета Университета Цинциннати (США) выяснили, чем симптоматика COVID-19 отличается от всем знакомой простуды. Об этом говорится в исследовательском материале, опубликованном на сайте Eurekalert, передает РИА «Новости».

В частности, специалисты установили, что коронавирусная инфекция не связана с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи.

«Это позволяет довольно легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии», ‒ заявил один из авторов исследования Ахмад Седагат.

По его словам, потеря обоняния при отсутствии других симптомов, связанных с носовой полостью, свидетельствует, что пациента необходимо немедленно изолировать и протестировать на коронавирус.

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