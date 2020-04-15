В налоговой Донетчины попросили сообщать о проблемах ведения бизнеса во время карантина

Руководитель Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области Ирина Долозина обратилась к налогоплательщикам с просьбой предоставлять информацию о проблемах ведения бизнеса в условиях внедрения чрезвычайной ситуации в связи с объявлением в Украине карантина. Об этом Ирина Долозина сообщила «ОстроВу».

По словам Ирины Долозиной, в период карантина предприятия, компании и физические лица-предприниматели озабочены большим количеством разнообразных вопросов по всем отраслям и сферам предпринимательской деятельности, в том числе по возможному освобождению от начисления и уплаты некоторых видов налогов и сборов, ограничений импортных и экспортных операций, неприменении штрафов за нарушения вследствие форс-мажорных обстоятельств, и в том числе нарушений сроков проведения платежей или представления отчетности.

«Главное управление ГНС в Донецкой области в связи с объявлением в Украине карантина и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 „О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV- 2“ (с изменениями и дополнениями), просит плательщиков предоставить информацию о проблемах ведения бизнеса в условиях внедрения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины», — заявила Ирина Долозина.

По словам руководителя ГУ ГНС в Донецкой области, налоговая служба Донетчины делает все возможное, чтобы эффективно настроить дистанционно работу по поддержке малого и среднего бизнеса и развивать партнерские отношения.

«Только благодаря тесному сотрудничеству, совместным действиям и оперативным решением нам удастся выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Все ваши письма с вопросами, предложениями, информацией по проблематике ведения вашего бизнеса просим присылать на официальную электронную почту ГУ ГНС в Донецкой области [email protected]», — отметила Ирина Долозина.

Как сообщали СМИ, в налоговой Донетчины разъяснили, как работникам защитить свои права во время карантина