В Италии стало меньше зараженных и умерших от коронавируса

Главное: В Италии 14 апреля фиксируется снижение суточных заражений коронавирусом. Также зафикисровано уменьшение фатальных исходов, спровоцированных инфекцией.

Детали: За прошедшие сутки в Италии было выявлено 2667 новых людей зараженных COVID-19 и зарегистрировано 578 смертей. Столь низкий прирост инфицированных является рекордным с 13 марта.

Общее количество заражений достигло 165 155, а смертельных исходов ‒ 21 645. Об этом на брифинге рассказал глава Департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что за отчетные сутки инфекцию побороли 962 человека и подтвердил, что тенденция к уменьшению случаев госпитализаций и нагрузки на палаты интенсивной терапии сохраняется.

«В настоящий момент лечение проходят 105 418 зараженных, на 1 127 больше, чем вчера, когда мы зарегистрировали минимальный прирост заразившихся с 6 марта ‒ 675», ‒ добавил он.

Общее число людей, поборовших заразу достигло 38 092.

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