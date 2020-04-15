Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 15 апреля 2020

Главное: По состоянию на 19-00 15 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 2 006 733, смертей ‒ 128 870, а выздоровлений ‒ 502 367. В Украине выявлено 3 372 инфицированных, зафиксировано 98 смертей и 119 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 609 995 (смертей ‒ 26 069), Испании ‒ 177 633 (18 579), Италии ‒ 162 488 (21 067), Германии ‒ 132 553 (3 528), Франции ‒ 131 365 (15 750), Великобритании ‒ 99 455 (12 892), Китае ‒ 83 355 (3 346), Иране ‒ 76 389 (4 777), Турции ‒ 65 111 (1 403), Бельгии ‒ 33 573 (4 440), Нидерландах ‒ 28 314 (3 144), Канаде ‒ 27 063 (903), Швейцарии ‒ 26 336 (1 221), Бразилии ‒ 25 578 (1 557), России ‒ 24 490 (198), Португалии ‒ 18 091 (599), Австрии ‒ 14 325 (393), Израиле ‒ 12 200 (126), Швеции ‒ 11 927 (1 203), Индии ‒ 11 555 (396), Ирландии ‒ 11 479 (406), Южной Корее ‒ 10 591 (225) и Перу ‒ 10 303 (230).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

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