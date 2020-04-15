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Главные новости за 15 апреля 2020 года

Главные новости за 15 апреля 2020 года

Заболеваемость коронавирусом в Украине. Статистика на утро 15 апреля. За минувшие сутки в Украине коронавирус был выявлен у 392 человек, 10 пациентов скончались. Всего на сегодняшний день эту заразу подцепили 3764 украинца. Общее количество летальных случаев возросло до 108. При этом 85% умерших были старше 50 лет. Из 3764 заболевших с начала эпидемии в стране выздоровели уже 143 человека. В больницах лечатся 1368 пациентов, 2145 — амбулаторно.

Коронавирус в Киеве. Статистика заболевания на 15 апреля. За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 61 человека. Общее количество зараженных в Киеве достигло 612 человек. По словам мэра Киева Виталия Кличко, среди инфицированных 26 женщин, 29 мужчин и 6 детей.

Стало известно, от каких осложнений коронавируса чаще всего умирают украинцы. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, от каких осложнений, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава. В частности, как отметили в ведомстве, в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерло 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

Депутат Вадим Новинский подхватил коронавирус, но без особых последствий. Народный депутат Вадим Новинский заявил о том, что болен коронавирусом. Об этом он сам написал в своем ФБ. Также депутат отметил, что его состояние в норме. Он не не ощущает никаких симптомов заболевания. Температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы.

Назван новый способ передачи коронавируса. Ученые из Таиланда выяснили, что коронавирус может передаваться от тел умерших людей. COVID-19 был обнаружен у судебно-медицинского эксперта и медсестры, которые не контактировали с больными, но производили вскрытие тел умерших от инфекции, позже медик скончался. Изначально эксперты Всемирной организации здравоохранения заверяли, что коронавирус не может передаться от тел умерших людей, но на днях появились факты, доказывающие обратное. Произошло это в одной из больниц столицы Таиланда.

В аннексированном Россией Крыму растет число больных коронавирусом. В аннексированном Россией Крыму растет число людей, заболевших коронавирусом COVID-19. Заразились еще два человека. Об этом сообщил т.н. «глава» полуострова Сергей Аксенов. Он заявил: «Один житель Раздольненского района, как контактное лицо был под медицинским контролем, контактов лишних не было, только члены семьи находятся под угрозой, второй случай это Ялта. Необходимо установить все контакты, с которыми общались заболевшие».

Гренландия победила коронавирус. В Гренландии вылечились все 11 больных Covid-19. Остров, принадлежащий Дании, стал первым в мире регионом, победившим коронавирус. Кроме того, согласно данным, размещенным на сайте Worldometers, там не зафиксировано ни одной смерти.

Тэги: Киев, Крым, общество, Россия, здоровье, мир, Гренландия, Вадим Новинский, новости Украины, коронавирус

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