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Митрополит УПЦ Антоний рассказал об особенностях причащения и освящения пасок на Пасху

Митрополит УПЦ Антоний рассказал об особенностях причащения и освящения пасок на Пасху

Главное: На Пасху православные украинцы смогут причаститься во время богослужения и не нарушить при этом санитарные нормы. Освящение пасхальных угощений будет организовано исходя из условий конкретного региона и, также, с соблюдением санитарных норм карантина.

Детали: Верующие смогут причаститься Святых Христовых Тайн во время Пасхального богослужения и не нарушить при этом санитарные нормы, установленные на время карантина. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) на своем канале в Youtube, комментируя проведение пасхальных богослужений в период пандемии.

«Было принято решение нашей Церковью, что поскольку в храме могут быть только 10 человек, то после литургии на протяжении первой половины дня храм должен быть открыт, и каждый человек, кто готовится к Причащению, может зайти в храм, исповедоваться и причаститься», — сообщил митрополит Антоний.

Он отметил, что до периода ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса, православные не всегда ценили возможность свободно исповедоваться и причащаться в дни Великого поста и Страстной седмицы.

Также митрополит Антоний сообщил, что в каждой епархии Украинской Православной Церкви освящение пасхальных угощений будет организовано исходя из условий конкретного региона и с соблюдением санитарных норм карантина.

«Мы исходим из того, что нельзя допустить большого скопления людей с пасхальными корзинами, поэтому вся Великая Суббота будет посвящена именно возможности каждому человеку прийти в храм и без большого скопления людей освятить свои пасхальные яства», — сказал митрополит Антоний.

В каждой епархии Украинской Православной Церкви куличи и пасхальные угощения, которые являются видимым присутствием пасхального торжества в каждом доме, будут освящать по-разному, поскольку в разных регионах Украины ситуация с распространением пандемии коронавируса не одинакова.

«В сельских приходах каждая семья, скорее всего, будет освящать пасхальные приношения непосредственно перед своим двором. Разрабатываются разные варианты, чтобы не допустить большого скопления людей, чтобы это не стало причиной заражения и распространения вируса» — отметил митрополит Антоний.

В городских храмах ситуация с освящением может быть и другой, поскольку там часто служит несколько священников, потому всю Субботу храмы будут открыты, чтобы верующие в течении дня могли освятить свои пасхальные яства.

Церковь обратилась с предложением к городским властям организовать освящение пасок в тех микрорайонах крупных городов, где нет храмов. Священники могли бы приезжать в такие микрорайоны в назначенное время и освящать пасхальные яства.

По словам владыки, «это позволит людям не скапливаться в большие группы ради освящения праздничных приношений».

Также митрополит Антоний сказал, что верующие должны с пониманием отнестись к ограничениям, которые вводит государство в условиях пандемии коронавируса, и Господь посетит сердца Пасхальной радостью.

«Мы делаем все, чтобы те, кто не сможет быть в эту ночь в храме, прикоснулись к пасхальной радости. Уже сейчас ведутся прямые трансляции, онлайн-трансляции, со многих храмов Украины Украинской Православной Церкви. Конечно, это не полноценное участие, которого бы хотелось нашим верующим, но, учитывая сложную ситуацию, мы должны с пониманием отнестись к ограничениям, которые вводит государство, это еще гражданский долг каждого из нас», — сказал митрополит.

Он напомнил верующим, что наше самоограничение — это проявление жертвенной любви к ближнему.

«К сожалению, болезнь не разбирается, где человек находится. И можно заразиться, можно другого заразить. Уже сейчас мы видим, что коронавирус иногда не проявляется, а человек является носителем этого вируса и может передать другому человеку, с которым рядом стоит или с которым он общается. Поэтому мы должны с пониманием к этому отнестись», — отметил владыка.

Антоний также призвал верующих быть благодарными Богу и с радостью встретить Христово Воскресение.

«Надеемся, что все равно Господь посетит наши сердца своей радостью, независимо от того, где мы будем: удастся быть в храме, удастся быть возле храма, или же мы в эту пасхальную ночь в руках с молитвословом или с другой богослужебной книгой сможем помолиться и воздать благодарение воскресшему Богу за то, что он дает будущую жизнь каждому верующему в Него», — заключил владыка.


В тему:

14 апреля 2020 года Митрополит Онуфрий заявил, что Пасхальные богослужения в храмах Украинской Православной Церкви будут совершаться, верующие смогут молиться дома и на улице, соблюдая санитарные нормы.

Тэги: карантин, Пасха, новости православия

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