Митрополит УПЦ Антоний рассказал об особенностях причащения и освящения пасок на Пасху

Главное: На Пасху православные украинцы смогут причаститься во время богослужения и не нарушить при этом санитарные нормы. Освящение пасхальных угощений будет организовано исходя из условий конкретного региона и, также, с соблюдением санитарных норм карантина.

Детали: Верующие смогут причаститься Святых Христовых Тайн во время Пасхального богослужения и не нарушить при этом санитарные нормы, установленные на время карантина. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) на своем канале в Youtube, комментируя проведение пасхальных богослужений в период пандемии.

«Было принято решение нашей Церковью, что поскольку в храме могут быть только 10 человек, то после литургии на протяжении первой половины дня храм должен быть открыт, и каждый человек, кто готовится к Причащению, может зайти в храм, исповедоваться и причаститься», — сообщил митрополит Антоний.

Он отметил, что до периода ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса, православные не всегда ценили возможность свободно исповедоваться и причащаться в дни Великого поста и Страстной седмицы.

Также митрополит Антоний сообщил, что в каждой епархии Украинской Православной Церкви освящение пасхальных угощений будет организовано исходя из условий конкретного региона и с соблюдением санитарных норм карантина.

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«Мы исходим из того, что нельзя допустить большого скопления людей с пасхальными корзинами, поэтому вся Великая Суббота будет посвящена именно возможности каждому человеку прийти в храм и без большого скопления людей освятить свои пасхальные яства», — сказал митрополит Антоний.

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В каждой епархии Украинской Православной Церкви куличи и пасхальные угощения, которые являются видимым присутствием пасхального торжества в каждом доме, будут освящать по-разному, поскольку в разных регионах Украины ситуация с распространением пандемии коронавируса не одинакова.

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«В сельских приходах каждая семья, скорее всего, будет освящать пасхальные приношения непосредственно перед своим двором. Разрабатываются разные варианты, чтобы не допустить большого скопления людей, чтобы это не стало причиной заражения и распространения вируса» — отметил митрополит Антоний.

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В городских храмах ситуация с освящением может быть и другой, поскольку там часто служит несколько священников, потому всю Субботу храмы будут открыты, чтобы верующие в течении дня могли освятить свои пасхальные яства.

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Церковь обратилась с предложением к городским властям организовать освящение пасок в тех микрорайонах крупных городов, где нет храмов. Священники могли бы приезжать в такие микрорайоны в назначенное время и освящать пасхальные яства.

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По словам владыки, «это позволит людям не скапливаться в большие группы ради освящения праздничных приношений».

Также митрополит Антоний сказал, что верующие должны с пониманием отнестись к ограничениям, которые вводит государство в условиях пандемии коронавируса, и Господь посетит сердца Пасхальной радостью.

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«Мы делаем все, чтобы те, кто не сможет быть в эту ночь в храме, прикоснулись к пасхальной радости. Уже сейчас ведутся прямые трансляции, онлайн-трансляции, со многих храмов Украины Украинской Православной Церкви. Конечно, это не полноценное участие, которого бы хотелось нашим верующим, но, учитывая сложную ситуацию, мы должны с пониманием отнестись к ограничениям, которые вводит государство, это еще гражданский долг каждого из нас», — сказал митрополит.

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Он напомнил верующим, что наше самоограничение — это проявление жертвенной любви к ближнему.

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«К сожалению, болезнь не разбирается, где человек находится. И можно заразиться, можно другого заразить. Уже сейчас мы видим, что коронавирус иногда не проявляется, а человек является носителем этого вируса и может передать другому человеку, с которым рядом стоит или с которым он общается. Поэтому мы должны с пониманием к этому отнестись», — отметил владыка.

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Антоний также призвал верующих быть благодарными Богу и с радостью встретить Христово Воскресение.

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«Надеемся, что все равно Господь посетит наши сердца своей радостью, независимо от того, где мы будем: удастся быть в храме, удастся быть возле храма, или же мы в эту пасхальную ночь в руках с молитвословом или с другой богослужебной книгой сможем помолиться и воздать благодарение воскресшему Богу за то, что он дает будущую жизнь каждому верующему в Него», — заключил владыка.

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В тему:

14 апреля 2020 года Митрополит Онуфрий заявил, что Пасхальные богослужения в храмах Украинской Православной Церкви будут совершаться, верующие смогут молиться дома и на улице, соблюдая санитарные нормы.