Стало известно, от каких осложнений коронавируса чаще всего умирают украинцы

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о том, от каких осложнений, вызванных коронавирусом, чаще всего умирают украинцы. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

В частности, как отметили в ведомстве, в результате осложнений, вызванных COVID-19, умерло 98 человек, 79% из которых имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько): сердечно-сосудистые – 74% сочетаемые заболевания – 29% сахарный диабет – 22%заболевания легких – 9% новообразования – 8% заболевания почек – 7%

В ЦОЗ добавляют, что в настоящее время показатель летальности составляет 2,9%.

Восемь человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за рубеж в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов и лишь в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем COVID-19. Средняя продолжительность от начала появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 12 суток. Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР.

Ранее «Фраза» сообщала, что во Всемирной организации здравоохранения не знают, когда пандемия коронавируса достигнет пика.