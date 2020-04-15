В ВОЗ не знают, когда пандемия коронавируса достигнет пика

На сегодняшний день пандемия коронавируса в мире еще не достигла пика. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила пресс-секретарь Всемирной организация здравоохранения Маргарет Харрис.

По ее словам, несмотря на уменьшение пандемии в Италии и Испании, в Европе еще наблюдаются вспышки коронавируса в Великобритании и Турции. При этом именно Европа и США являются эпицентром пандемии, сообщает Reuters.

«Общая вспышка в мире, 90 процентов случаев, происходит из Европы и Соединенных Штатов Америки. Так что мы, конечно, еще не видим пика», — заявила Харрис.

По ее словам, самое главное сейчас установить контроль над передачей вируса, прежде чем начинать ослаблять ограничения.

Также Харрис заявила, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать раньше, чем через год. Об этом сообщает Reuters.

Ранее «Фраза» сообщала, что ученые из Южной Кореи заявили, что научились уничтожать коронавирус COVID-19.

Напомним также, что Гренландия победила коронавирус.