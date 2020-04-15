В пустующем немецком зоопарке одни животные съедят других

Главное: Карантин «ударил» по финансовому состоянию зоопарков в Германии. Представители зоопарков готовы пойти на отчаянный шаг: усыплять животных или скармливать одних обитателей зоопарка другим.

Детали: Директор зоопарка Neumünster Zoo’s (зоопарк Ньюмюнстера в северной Германии) Верена Каспари (Verena Kaspari) заявляет, что из-за карантина и финансовых проблем некоторых животных, возможно, скоро придется скормить другим обитателям зоопарка. Об этом сообщает ВВС.

Представитель зоопарка отметила, что тюленям и пингвинам ежедневно нужно большое количество свежей рыбы. Она утверждает, что если ситуация не улучшится, то «придется усыпить животных, что б не давать им голодать».

«В худшем случае нам придется кормить некоторых животных другими», — добавила она.

По оценкам Верены Каспари, потеря доходов зоопарка этой весной составит около 175 000 евро.

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