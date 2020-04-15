Гренландия победила коронавирус

В Гренландии вылечились все 11 больных Covid-19. Как выяснили журналисты «Фразы», остров, принадлежащий Дании, стал первым в мире регионом, победившим коронавирус.

Кроме того, согласно данным, размещенным на сайте Worldometers, там не зафиксировано ни одной смерти.

Отметим, что первый случай заражения Covid-19 на крупнейшем в мире острове с населением около 56 тысяч человек был зафиксирован 16 марта. Последний — 4 апреля. Самый большой суточный показатель заболеваемости был зафиксирован 28 марта, когда Covid-19 подтвердился сразу у четырех пациентов. Всего на острове на заболевание коронавирусной болезнью протестировали более 900 человек.

Ранее «Фраза» сообщала, что ученые из Южной Кореи заявили, что научились уничтожать коронавирус COVID-19.