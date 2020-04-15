Депутат Вадим Новинский подхватил коронавирус, но без особых последствий

Народный депутат Вадим Новинский заявил о том, что болен коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сам написал в своем ФБ.

Также депутат отметил, что его состояние в норме. Он не не ощущает никаких симптомов заболевания. Температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы.

Как сообщалось ранее, опальная депутат Скороход повторно заразилась коронавирусом, вместе с 2-месячным сыном.

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