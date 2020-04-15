Коронавирус в Киеве. Статистика заболевания на 15 апреля

За минувшие сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 61 человека. Как выяснили журналисты «Фразы», общее количество зараженных в Киеве достигло 612 человек.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, среди инфицированных 26 женщин, 29 мужчин и 6 детей.

«За минувшие сутки коронавирус подтвердили еще в 61 киевлянина. Один случай — летальный. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков», — сообщил Кличко.

Ранее «Фраза» сообщала, что за минувшие сутки в Украине коронавирус был выявлен у 392 человек, 10 пациентов скончались.