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Названы препараты, которые помогают при тяжелой пневмонии

Названы препараты, которые помогают при тяжелой пневмонии

Китайские ученые пришли к выводу, что так называемые адъювантные препараты, назначаемые при гипертензии, заметно снижают риск развития тяжелой пневмонии при коронавирусной болезни. Как выяснили журналисты «Фразы», результаты исследования обнародованы на сайте библиотеки препринтов medRxiv.

Помимо основного лекарства против коронавируса ученые ищут и так называемые адъюванты — дополнительные препараты, которые могут облегчать симптомы или оказывать терапевтическое действие. Часто в качестве таких препаратов выступают вещества, повышающие иммунный ответ организма.

Ученые в Китае провели ретроспективное исследование эффективности адъювантной терапии при тяжелой пневмонии, сопровождающей COVID-19. Туда были включены данные по 564 пациентам, которые проходили лечение от COVID-19 в девяти госпиталях Китая в период с 17 января по 28 февраля 2020 года.

Исследователи проанализировали результаты применения назначаемых препаратов, среди которых были антивирусные средства — арбидол, лопинавир или ритонавир, интерферон-альфа; иммуномодуляторы — хлорохин и гидроксихлорохин. Среди проанализированных пациентов были больные гипертензией, которые получали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ACEI) и блокаторы ангиотензинового рецептора II (ARB).

У 12,2% рассмотренных случаев больных была тяжелая пневмония, у 7,3% она развилась уже в период госпитализации. Почти у всех пациентов были сопутствующие заболевания, такие как гипертензия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или хроническая обструктивная болезнь легких. При обработке данных учитывались следующие параметры: возраст, пол, отношение к курению, параметры компьютерной томографии легких.

Как показали результаты, неспецифические антивирусные препараты не оказывали значительного влияния на развитие тяжелой пневмонии. Также не была подтверждена эффективность хлорохина. Хотя ни у одного из 25 пациентов, принимавших хлорохин, тяжелая пневмония не была зафиксирована, по мнению авторов, делать выводы относительно этого препарата нельзя из-за низкой статистической значимости результатов.

Прием ACEI и/или ARB статистически значимо уменьшал риск развития тяжелой пневмонии. Эти препараты прописывали пациентам с гипертензией, так как обычно они используются для борьбы именно с этим заболеванием. Среди таких пациентов, получавших ACEI/ ARB, тяжелая пневмония развилась всего у 1 из 16 (6,3%), а среди пациентов, принимавших другие лекарства против гипертензии, — у 16 из 49 (32,7%).

Ученые также проанализировали полученные данные с помощью множественной логистической регрессии. Критичными оказались два параметра: возраст пациентов и наличие или отсутствие у пациентов с гипертензией вне зависимости от возраста ACEI/ARB-терапии.

По результатам исследования ученые делают вывод о том, что адъювантные ингибиторы ACEI/ARB могут успешно использоваться для профилактики развития тяжелой пневмонии при COVID-19. Это согласуется с предположением об их влиянии на экспрессию ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2) — рецептора, который служит «входными воротами» вируса SARS-CoV-2 в клетку.

Как подчеркнули китайские ученые, данные их исследования предварительные. Для однозначного подтверждения или опровержения терапевтических свойств ACEI/ARB требуются исследования с большим количеством участников.

Ранее «Фраза» сообщала, что ученые из Таиланда выяснили, что коронавирус может передаваться от тел умерших людей.

Тэги: ученые, общество, медицина, здоровье, мир

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