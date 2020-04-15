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Назван новый способ передачи коронавируса

Назван новый способ передачи коронавируса

Ученые из Таиланда выяснили, что коронавирус может передаваться от тел умерших людей. Как выяснили журналисты «Фразы», COVID-19 был обнаружен у судебно-медицинского эксперта и медсестры, которые не контактировали с больными, но производили вскрытие тел умерших от инфекции, позже медик скончался.

Изначально эксперты Всемирной организации здравоохранения заверяли, что коронавирус не может передаться от тел умерших людей, но на днях появились факты, доказывающие обратное. Произошло это в одной из больниц столицы Таиланда, сообщает «Голос».

После случившегося и возникли серьезные подозрения, что вирус вполне может передаваться живому от мертвого.

Также отмечается, что заражение произошло 20 марта, когда в стране было мало случаев инфицирования и все они были завозными.

Авторы отчета подчеркнули, что работа с трупами может представлять опасность для сотрудников, поэтому теперь судебно-медицинским работникам предписано принимать меры повышенной защиты.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на 19-00 14 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 942 360.

Тэги: общество, здоровье, мир, коронавирус

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