Кому не следует употреблять имбирь? Совет медика

Имбирь, несмотря на его полезные свойства, можно употреблять не всем. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом поведала российским врач, член Национального общества диетологов Ольга Деккер, которую цитируют местные СМИ.

Медик сообщила, что имбирь «может вызвать сильное раздражение желудка и спровоцировать обострение язвы или гастрита», поэтому его не стоит употреблять людям с болезнями желудочно-кишечного тракта.

По ее словам, «имбирь бесполезен для людей, чей рацион питания содержит низкое количество белка, а белки являются транспортом, который доставляет в организм полезные вещества, и при его дефиците любые полезные свойства продукта становятся бессмысленными».

Она уточнила: «Если белка нет, пища неполноценная, человек скудно питается, ест чипсы и шоколад, потом запивает дорогущим имбирем и думает, что он сделал профилактику, это бессмысленно».

Ранее «Фраза» писала, можно ли использовать имбирь против коронавируса.

Сообщалось, как повысить иммунитет в период карантина.