Заболеваемость коронавирусом в Украине. Статистика на утро 15 апреля

За минувшие сутки в Украине коронавирус был выявлен у 392 человек, 10 пациентов скончались. Как выяснили журналисты «Фразы», всего на сегодняшний день эту заразу подцепили 3764 украинца.
Общее количество летальных случаев возросло до 108. При этом 85% умерших были старше 50 лет, сообщает пресс-службе Минздрава в Facebook.
Из 3764 заболевших с начала эпидемии в стране выздоровели уже 143 человека. В больницах лечатся 1368 пациентов, 2145 — амбулаторно.
Самый высокий уровень заболеваемости сохраняется в Киеве. За день подтверждено более 50 новых случаев (всего 612 инфицированных). Данные о заболеваемости в регионах следующие:
— Винницкая область — 241 случай;
— Волынская область — 100 случаев;
— Днепропетровская область — 74 случая;
— Донецкая области — 12 случаев;
— Житомирская область — 130 случаев;
— Закарпатская область — 110 случаев;
— Запорожская область — 99 случаев;
— Ивано-Франковская область — 356 случаев;
— Кировоградская область — 192 случая;
— Киев — 612 случаев;
— Киевская область — 230 случаев;
— Львовская область — 152 случая;
— Луганская область — 4 случая;
— Николаевская область — 14 случаев;
— Одесская область — 70 случаев;
— Полтавская область — 27 случаев;
— Ровенская область — 173 случая;
— Сумская область — 77 случаев;
— Тернопольская область — 287 случаев;
— Харьковская область — 25 случаев;
— Херсонская область — 41 случай;
— Хмельницкая область — 34 случая;
— Черновицкая область — 589 случаев;
— Черкасская область — 105 случаев;
— Черниговская область — 10 случаев.
Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на 19-00 14 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 942 360.