Заболеваемость коронавирусом в Украине. Статистика на утро 15 апреля

За минувшие сутки в Украине коронавирус был выявлен у 392 человек, 10 пациентов скончались. Как выяснили журналисты «Фразы», всего на сегодняшний день эту заразу подцепили 3764 украинца.

Общее количество летальных случаев возросло до 108. При этом 85% умерших были старше 50 лет, сообщает пресс-службе Минздрава в Facebook.

Из 3764 заболевших с начала эпидемии в стране выздоровели уже 143 человека. В больницах лечатся 1368 пациентов, 2145 — амбулаторно.

Самый высокий уровень заболеваемости сохраняется в Киеве. За день подтверждено более 50 новых случаев (всего 612 инфицированных). Данные о заболеваемости в регионах следующие:

— Винницкая область — 241 случай;

— Волынская область — 100 случаев;

— Днепропетровская область — 74 случая;

— Донецкая области — 12 случаев;

— Житомирская область — 130 случаев;

— Закарпатская область — 110 случаев;

— Запорожская область — 99 случаев;

— Ивано-Франковская область — 356 случаев;

— Кировоградская область — 192 случая;

— Киев — 612 случаев;

— Киевская область — 230 случаев;

— Львовская область — 152 случая;

— Луганская область — 4 случая;

— Николаевская область — 14 случаев;

— Одесская область — 70 случаев;

— Полтавская область — 27 случаев;

— Ровенская область — 173 случая;

— Сумская область — 77 случаев;

— Тернопольская область — 287 случаев;

— Харьковская область — 25 случаев;

— Херсонская область — 41 случай;

— Хмельницкая область — 34 случая;

— Черновицкая область — 589 случаев;

— Черкасская область — 105 случаев;

— Черниговская область — 10 случаев.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на 19-00 14 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 942 360.