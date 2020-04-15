В аннексированном Россией Крыму растет число больных коронавирусом

В аннексированном Россией Крыму растет число людей, заболевших коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», заразились еще два человека.
Об этом сообщил т.н. «глава» полуострова Сергей Аксенов.
Он заявил: «Один житель Раздольненского района, как контактное лицо был под медицинским контролем, контактов лишних не было, только члены семьи находятся под угрозой, второй случай это Ялта. Необходимо установить все контакты, с которыми общались заболевшие».
Всего коронавирусом в Крыму заболели 34 человека.
Также ранее сообщалось о шестерых больных в Севастополе, данные по которому считаются отдельно.
Стоит отметить, что в Севастополе режим «самоизоляции населения» введен до 19 апреля, а на остальной территории полуострова – до 30 апреля. Сейчас улицы городов патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.
Как писала «Фраза», москвичи завезли коронавирус в аннексированный Россией Крым.