В Киеве появились новые телефонные мошенники: маскируются под компанию «Воля»

В Киеве объявились новые телефонные мошенники. Об этом редакции «Фразы» поведали наши читатели.

Неизвестные звонят на мобильные телефоны с номера 044-251-73-02 (на входящие он не работает), представляясь компанией «Воля» (интернет и ТВ), после чего начинают уточнять личные данные человека, которые каким-то образом уже есть у них.

В самой «Воле» посоветовали обращаться в полицию.

Как писала «Фраза», в Киеве малолетние мошенники облапошили более 20 человек, «сдавая» квартиры в аренду.

Ранее мошенники предлагали украинцам 1000 грн по случаю карантина.