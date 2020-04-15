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Киевским коммунальщикам карантин «не писан»?

Киевским коммунальщикам карантин «не писан»?

Пока киевлян призывают придерживаться режима самоизоляции на фоне карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19, столичные коммунальщики предлагают его нарушать. Об этом редакции «Фразы» стало известно от возмущенных жителей нашего города.

Так, еще с зимы КП «Киевтеплоэнерго» проводит опломбирование счетчиков воды.

Люди говорят, что из-за слабой организации работы некоторые заявки, датированные еще февралем, до сих пор не выполнены.

При этом в последние дни киевлянам начали поступать звонки на мобильные номера телефонов с предложением провести работы сейчас – в период карантина.

Как рассказывают наши читатели, звонящие операторы – достаточно настойчивы.

Разумеется, многие люди отказываются, не желая впускать в период карантина в свои квартиры незнакомых людей.

Однако неизвестно, какие последствия это будет иметь для них, и не наложат ли коммунальщики на «отказников» какие-либо штрафы…

Как писала «Фраза», в Кабмине набросали дерзкий план по выходу из тотального карантина.

Ранее полиция официально отказалась обеспечивать незаконный комендантский час на западе Украины.

Тэги: Киев, общество, карантин, коммунальщики, новости Украины

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