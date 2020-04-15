Оказалось, что пожар в Чернобыльской зоне потушен не до конца. В Киеве ощущается запах гари

Несмотря на то, что накануне спасатели говорили о ликвидации огня в Чернобыльской зоне отчуждения, ЧП до сих пор не ликвидировано до конца. Как выяснили журналисты «Фразы», это утром среды, 15 апреля, подтвердили в ГСЧС.

Там сообщили, что в Чернобыльской зоне продолжается тушение очагов тления.

Спасатели отмечают, что тление пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств продолжаются, но открытого огня нет.

Всего со стихией сражаются 521 спасатель и 124 единицы техники. Накануне два вертолета ГСЧС совершили три сброса воды (шесть тонн).

При этом в Киеве до сих пор ощущается запах гари, особенно в Оболонском районе.

Как писала «Фраза», накануне сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне потушен.

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