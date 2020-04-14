Ученые выявили «ахиллесову пяту» коронавируса

Ученые из Университета Саутгемптона (Великобритания) выявили «слабое место» в оболочке коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», открытие должно поспособствовать созданию эффективных препаратов от инфекции COVID-19.

Как передает РИА «Новости», все коронавирусы, которым относится и SARS-CoV-2, связываются с клетками при помощи своей «короны», в составе которой присутствуют особые S-белки.

Изучив же поверхность S-белков «уханьского» коронавируса, ученые обнаружили там т. н. гликаны ‒ небольшие углеводные молекулы, содержащие некоторое количество молекулярной информации, мешающей иммунным клеткам идентифицировать вирус.

В свою очередь, на поверхности этих гликанов были выявлены щели, которые серьезно снижают эффективность коронавирусной «маскировки».

По словам ученых, этот факт указывает на то, что SARS-CoV-2 является более уязвимым вирусом, чем, например, ВИЧ, у которого «маскировочные» белки защищены куда более плотной углеводной оболочкой.

«Мы может создать особые антитела, которые будут проникать в щели в углеводной оболочке S-белка коронавируса и мешать патогену взаимодействовать с клетками... Плюс, таким образом можно сделать вирус видимым для клеток иммунной системы, что позволит значительно повысить сопротивляемость организма», ‒ отметил один из авторов исследования.

Как писала «Фраза», российские ученые выяснили о коронавирусе кое-что жуткое.

Ранее ученых шокировало «убийственное» сходство коронавируса с ВИЧ.