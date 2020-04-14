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В Италии наметился коренной перелом в войне с коронавирусом, хотя смертность все еще «зашкаливает»

В Италии наметился коренной перелом в войне с коронавирусом, хотя смертность все еще «зашкаливает»

В Италии отмечается тенденция к уменьшению количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, хотя суточная смертность по-прежнему крайне высока. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на вечернем брифинге рассказал глава Департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как передает ТАСС, чиновник, в частности, отметил, что за прошедшие сутки ‒ 13 апреля ‒ в стране было выявлено 2 972 случая заражения, что является самым низким показателем с 13 марта.

Кроме того, в отчетную дату от коронавируса в скончались аж 602 человека. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в «стране-сапоге» достигло 21 067.

В свою очередь, за сутки число людей, поборовших «китайскую» заразу увеличилось на 1 695 и теперь их всего насчитывается 37 130.

Общее же число пациентов, продолжающих лечение теперь составляет 104 291.

«Это число на 675 больше, чем накануне, и это наименьший показатель с 6 марта, когда новых зараженных было выявлено 620», ‒ подчеркнул Анджело Борелли, добавив, что число госпитализаций продолжает снижаться во всех регионах Италии, в том числе и в наиболее «проблемной» Ломбардии, на которую приходится треть всех случаев заражения и почти половина летальных исходов.

Как писала «Фраза», в Италии из-за тотального карантина могут вспыхнуть голодные бунты.

Ранее медиками была озвучена новая причина аномальной смертности от коронавируса в Италии.

Тэги: Евросоюз, жертвы, общество, медицина, Европа, инфекция, эпидемия, мир, смерть, Италия, смертность, лечение, пациент, заражение, коронавирус, COVID-19

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