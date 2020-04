Ученые нашли в золоте «частицу ангела»

Ученые обнаружили на поверхности золота майорановские фермионы (электроны, существующие одновременно как частица или античастица). Как выяснили журналисты «Фразы», это открытие приближает человечество к созданию квантового компьютера.

В 1937 году физик Этторе Майорана, анализируя уравнение Дирака для движущегося электрона, вычислил, что он может существовать не только как частица или античастица, но и сочетать оба этих состояния одновременно. Название «частицы ангела» майорановский фермион получил по аналогии, так называемой, с «частицей Бога» (так назвали бозон Хиггса).

Упомянутое выше состояние частиц представляет огромный интерес для физиков. Дело в том, что уникальные свойства «частицы ангела» позволят создать полноценный топологический квантовый компьютер. Такой компьютер мог бы состоять из пар фермионов, сообщает сайт Хайтек.

В исследовании физиков из Массачуссетского технологического института, которое опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, говорится, что ученым удалось наблюдать «частицы ангела» на поверхности золота. Для детекции (выявления) ученые использовали систему из золотых нанонитей толщиной около 4 нанометров со вкраплениями ферромагнетика (сульфида европия) на сверхпроводящей ванадиевой подложке. С помощью технологии туннельной микроскопии исследователям удалось найти пики сигналов, которые, согласно предыдущим теориям, могли генерироваться только парами майорановских фермионов.

Справка. Все частицы можно разделить на две группы в зависимости от значения их спина (момент импульса элементарных частиц): частицы с целым спином относятся к бозонам, с полуцелым — к фермионам. Примеры фермионов: кварки (образуют протоны и нейтроны), лептоны (электроны, мюоны, тау-лептоны, нейтрино).