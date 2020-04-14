Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 14 апреля 2020

По состоянию на 19-00 14 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 942 360. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 121 726 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 465 073 пациента.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 583 220 (смертей ‒ 23 654), Испании ‒ 172 541 (18 056), Италии ‒ 159 516 (20 465), Франции ‒ 137 887 (14 986), Германии ‒ 130 434 (3 220), Великобритании ‒ 94 823 (12 125), Китае ‒ 83 306 (3 345), Иране ‒ 74 877 (4 683), Турции ‒ 61 049 (1 296), Бельгии ‒ 31 119 (4 157), Нидерландах ‒ 27 580 (2 955), Швейцарии ‒ 25 913 (1 162), Канаде ‒ 25 680 (780), Бразилии ‒ 23 955 (1 361), России ‒ 21 102 (170), Португалии ‒ 17 448 (567), Австрии ‒ 14 159 (384), Израиле ‒ 11 868 (117), Швеции ‒ 11 445 (1 033), Ирландии ‒ 10 647 (365), Южной Корее ‒ 10 564 (222) и Индии ‒ 10 541 (358).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 3 372 инфицированных. К сожалению, 98 из них скончались. При этом 119 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», смертность от коронавируса в США продолжает «зашкаливать», а Трамп говорит, что пик эпидемии уже пройден.

Также сообщалось, что ВОЗ огорошила мир новыми жуткими данными по коронавирусу.