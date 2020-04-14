В налоговой Донетчины разъяснили, как работникам защитить свои права во время карантина

В условиях ограничительных мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), введенных с целью защиты населения, налоговая Донецкой области акцентировала внимание граждан по защите их социальных прав и обеспечения социальных гарантий. Как сообщает «Остров», об этом на своей странице в Facebook сообщило Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Как сообщается, по результатам анализа информации и жалоб, поступающих в ГУ ГНС в Донецкой области с помощью мобильного приложения «Legal ZrPlat», есть основания полагать, что под прикрытием карантина недобросовестные работодатели могут прибегать к следующим нарушениям трудового законодательства:

— уклонение от официального заключения трудового договора с работниками;

— принудительное отправление работников в отпуск без сохранения заработной платы;

— установление неполного рабочего дня при фактическом привлечении к работе работников на полный рабочий день;

— частичная выплата начисленной заработной платы неофициально без уплаты налогов и единого взноса (так называемый «конверт»);

— эксплуатация работников в сверхурочные часы работы без их оплаты.

Кроме того, как прокомментировала изданию руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, положение Кодекса законов о труде Украины не дает права работодателю увольнять работников из-за введения карантина или ограничительных мер.

«Еще раз напоминаем, что соблюдение работодателями норм действующего законодательства является обязательным требованием. За нарушение трудового законодательства им угрожают не только немалые финансовые санкции и админштрафы, но и уголовная ответственность. Если вы стали жертвой недобросовестного работодателя, или свидетелем нарушения трудового законодательства, вы можете сообщить об этом случае с помощью мобильного приложения «Legal ZrPlat» — отметила Ирина Долозина.

Как сообщали СМИ, Донетчина в 2020 году занимает первое место по темпу прироста задекларированных доходов.