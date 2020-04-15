Топ-5 советских фильмов 1980-х, которые должен посмотреть каждый: выбор «Фразы»

Во время вынужденного карантина многие составляют рейтинги фильмов, которые стоит посмотреть. «Фраза» решила сделать свой список.

Мы подобрали пять отличных кинокартин 1980-х, снятых в СССР.

О них писал наш колумнист Товарищ Краснов.

Сами фильмы в каждой статье прилагаются.

«Сашка» режиссера Александра Сурина (1981 год).

О фильме:

Они не только начали указывать на недостатки советской экономики и управления. Они уже тогда, в 1981-м году, пытались начать демонтаж Великой Отечественной Войны в качестве ценностного стержня советского человека.

«Восемь дней надежды» режиссера Александра Муратова (1984 год).

О фильме:

Два шахтёра (действие происходит на Донбассе) оказались замурованы в шахте. По оценкам специалистов более восьми суток они там продержаться не могут. Директор шахты Белоконь (его играет Валентин Гафт), принимает спорное и нестандартное решение. Лучшие забойщики рекордными темпами пробиваются к своим товарищам, и в итоге спасают их. Казалось бы, самый обычный схематичный сюжет.

«Время отдыха с субботы до понедельника» режиссера Игоря Таланкина (1984 год).

О фильме:

Немолодая семейная пара в исполнении Владислава Стржельчика и Аллы Демидовой с сыном-студентом и дочерью-выпускницей плывут из Ленинграда на Валаам. Жизнь идёт зря. Война давно выиграна, молодость с её суровыми трудовым буднями прошла, и что осталось? Вялое существование благополучных людей, непонятно зачем и во имя чего.

«Коней на переправе не меняют» режиссера Гавриила Егиазарова (1984 год).

О фильме:

«Конь», которого нельзя менять на переправе – это сталинской закалки директор в исполнении Леонида Маркова. Он руководит огромной работой: строится беспрецедентный объект, автомобильный завод-гигант, вокруг которого одновременно вырастает город для рабочих со всей сопутствующей инфраструктурой, больницами, школами, поликлиниками и детскими садами. Директор строительства категорически настаивает на том, что строить нужно именно так: комплексно. Чтобы к запуску конвейеров и заводских цехов у рабочих уже была крыша над головой и всё необходимое.

«Процесс» режиссера Алексея Симонова (1989 год).

О фильме:

На скамье подсудимых оказываются несколько ответственных работников районного и областного уровней, уличённых во взятках, использовании служебного положения и коррупции. Нити, очевидно, тянутся наверх, но следствию и суду «обрубают» возможность распутывать клубок дальше.