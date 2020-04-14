Главные новости за 14 апреля 2020 года

Киево-Печерскую лавру заблокировала полиция из-за коронавируса. Киево-Печерскую лавру, которую в связи со вспышкой коронавирусной инфекции среди насельников закрыли на карантин, заблокировала полиция. Сейчас помимо шлагбаумов и заграждений рядом с монастырем выставлен кордон правоохранителей.

Долги киевлян по коммуналке во время карантина стремительно растут. Во время карантина долги киевлян за отопление и горячую воду выросли на 250 миллионов гривен. Общая сумма задолженности составляет почти 2 миллиарда гривен.

Стало известно, когда Украина вернется к нормальной жизни после карантина. Стабилизация в Украине и мире после пандемии коронавируса по самому оптимистическому сценарию наступит не ранее конца лета – начала осени. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украинцам спрогнозировали погоду до конца 2020 года. Грядущее лето в Украине будет дождливым. Об этом сообщил народный синоптик Владимир Деркач.

Смертность от коронавируса в США продолжает «зашкаливать». Трамп говорит, что пик эпидемии уже пройден. Смертность от коронавируса COVID-19 в США продолжает ужасать. Университет Джонса Хопкинса приводит данные за последние сутки.

Медики огорошили новыми жуткими данными по коронавирусу. Коронавирус COVID-19 намного страшнее, чем мы думали. Об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.