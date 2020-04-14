Пожар в Чернобыльской зоне потушен

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, уровень радиационного фона находится в норме.

«Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас — в целом в норме», — сообщил Фирсов.

По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Ранее «Фраза» сообщала, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне Киев возглавил рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.