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Пожар в Чернобыльской зоне потушен

Пожар в Чернобыльской зоне потушен

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, уровень радиационного фона находится в норме.

«Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас — в целом в норме», — сообщил Фирсов.

По словам председателя ГСЧС Николая Чечеткина, Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее.

Ранее «Фраза» сообщала, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне Киев возглавил рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире.

Тэги: пожар, общество, Чернобыльская зона, новости Украины

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