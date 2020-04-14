Долги киевлян по коммуналке во время карантина стремительно растут

Во время карантина долги киевлян за отопление и горячую воду выросли на 250 миллионов гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», общая сумма задолженности составляет почти 2 миллиарда гривен.

«Общая задолженность горожан увеличилась на 250 млн гривен и суммарно достигла почти 2 млрд гривен», — сказал на брифинге директор коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин, сообщает «Страна».

По его словам, жители столицы могут проявить заботу и помочь своим близким оплачивать счета онлайн, чтобы им не приходилось выходить из дома.

Кроме того, по информации Лопатина, подготовка к будущему отопительному сезону уже ведется.

Неделю назад заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявлял, что задолженность киевлян за оплату коммунальных услуг на сегодняшний день составляет 6 млрд грн. Также в столице прослеживается тенденция уменьшения уровня оплаты за коммуналку.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве пенсионеры, желающие оплатить коммунальные услуги в условиях каранатина, вынуждены буквально штурмовать отделения «Ощадбанка».