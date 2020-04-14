Мэр Днепра угрожает православным украинцам

Мэр Днепра Борис Филатов угрожает УПЦ. Как пишет ПравБлог, фраза Филатова «не поможет и Господь Бог» говорит о многом.

Издание также отмечает: «В принципе, ничего удивительного. Впереди — местные выборы, особых достижений у Филатова нет, вот и приходится изворачиваться и поднимать рейтинг за счёт тех, кто, как ожидается, не ответит. Хотя лучше бы он не Церкви угрожал, а рассказал, например, о том, куда же все таки делись бюджетные деньги, „отмытые“ на ремонте Нового моста. Как и о качестве этого ремонта».

Как пишет Википедия, 4 марта 2014 года, в связи назначением олигарха и лидера еврейской общины Днепропетровска Игоря Коломойского на должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации, Филатов стал его заместителем, провозгласив себя «сионистом». На этом посту активно взаимодействовал с лидером «Правого сектора» Дмитрием Ярошем. В 2015 году был избран городским головой Днепра.