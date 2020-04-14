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Стало известно, когда Украина вернется к нормальной жизни после карантина

Стало известно, когда Украина вернется к нормальной жизни после карантина

Стабилизация в Украине и мире после пандемии коронавируса по самому оптимистическому сценарию наступит не ранее конца лета — начала осени. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я не строю планов по путешествиям... Безусловно, я строю планы, сейчас — самое время строить планы, появилась возможность подумать, взвесить все факторы, именно сейчас есть возможность построить планы и стратегии. Но по путешествиям, я думаю, что если мы до конца лета выйдем на некую стабилизацию, это было бы оптимистическим сценарием», — сказал министр, сообщает УНН.

На вопрос о том, считает ли он, что в начале осени Украина вернется к нормальной жизни, он отметил, что это «возможно».

«В Европейском Союзе то, что я слышу от коллег — там прямо советуют своим не планировать летние отпуска пока. То есть, не покупать гостиницы, не бронировать билеты, потому что нет уверенности, что это сработает. А для наших коллег из ЕС святой месяц — это август, когда никто не работает, все отдыхают... Они сдерживают, чтобы люди не тратили деньги на то, что может не сработать. Но в целом, да, это наши с вами пожелания, когда мы выйдем из этого, потому что динамика коронавируса пока до конца не изучена, и мы не знаем, когда ситуация стабилизируется», — подчеркнул Кулеба.

Комментируя прогнозы о том, что ситуация стабилизируется летом 2021 года, он высказал мнение, что это будет зависеть от сроков изобретения вакцины от вируса.

Ранее «Фраза» сообщала, что число жертв коронавируса COVID-19 в Украине растет.

Тэги: Украина, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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