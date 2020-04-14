Украинцам спрогнозировали погоду до конца 2020 года

Грядущее лето в Украине будет дождливым. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом «Фактам» сообщил народный синоптик Владимир Деркач.

Он дал свой расклад по погоде на лето, осень и начало зимы.

Так, начало июня, по его словам, будет жарким, однако «с середины первой декады месяца температура немного снизится, возможны кратковременные дожди». Синоптик отметил: «Вторая декада пройдет под знаком осадков разной интенсивности». Он отметил, что сперва ожидается снижение температуры, а после усиление осадков со шквалами, градом. Кроме этого, по его словам, «к концу второй десятидневки осадки уменьшатся, а температура постепенно начнет повышаться, а в третьей декаде потеплеет, дожди практически прекратятся».

Также, как говорит синоптик, «первая декада июля порадует летним теплом, временами будет очень жарко, практически без осадков». В то же время, по его словам, «вторая декада останется теплой, хотя первые и последние дни могут быть с осадками, не затяжными и не сильными». При этом осадки «вместе с незначительным снижением температуры захватят начало третьей декады».

Что касается августа, то он, как говорит эксперт, «начнется с умеренного тепла, однако вероятны кратковременные дожди». Он добавил: «С середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало».

Говоря о погоде осенью, он сообщил, что она будет дождливой, но «подарит два бабьих лета».

Наконец, говорит синоптик, «зима начнется незначительным похолоданием, а затем побалует нетипичным для этого периода теплом зимним бабьим летом».

Как писала «Фраза», синоптики заявили, что грядущее лето в Украине будет каким-то странным.