В Львове убили супругов-пенсионеров

Львов потрясло страшное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», тут убили супругов-пенсионеров.
Как сообщает местная полиция, их трупы со следами насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов по улице Моторной (Железнодорожной район).
Жертвами оказались муж и жена: мужчина 66 лет и женщина 67 лет.
Уже открыто уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство». Убийца (или убийцы) может получить десять-пятнадцать лет заключения.
Продолжается следствие.
Как писала «Фраза», в Львове люди отравились угарным газом: есть погибшие.
Ранее в Львове бомж убил известного рок-музыканта.