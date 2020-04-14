В Львове убили супругов-пенсионеров

Львов потрясло страшное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», тут убили супругов-пенсионеров.

Как сообщает местная полиция, их трупы со следами насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов по улице Моторной (Железнодорожной район).

Жертвами оказались муж и жена: мужчина 66 лет и женщина 67 лет.

Уже открыто уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 УК Украины «Умышленное убийство». Убийца (или убийцы) может получить десять-пятнадцать лет заключения.

Продолжается следствие.

Как писала «Фраза», в Львове люди отравились угарным газом: есть погибшие.

Ранее в Львове бомж убил известного рок-музыканта.