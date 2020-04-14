В ВОЗ заявили, что коронавирус в десять раз страшнее свиного гриппа

Во Всемирной организации здравоохранения сравнили коронавирус COVID-19 и свиной грипп. Как выяснили журналисты «Фразы», оценил заразы генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, которого цитирует издание Independent.

Медик напомнил: «В период пандемии свиного гриппа (с января 2009 года по август 2010 года) заразились около 1,6 миллиона человек. При этом только 18 449 случаев оказались летальными».

Он добавил: «Коронавирус быстро распространяется, и мы знаем, что он в десять раз смертельно опаснее пандемии свиного гриппа».

По его словам, «остановить стремительное распространение коронавирусной инфекции можно за счет раннего выявления случаев заражения, тестирования, изоляции и отслеживания контактов».

Как писала «Фраза», в Минздраве шокировали прогнозом по числу заболевших коронавирусом украинцев.

Сообщалось, что корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году.