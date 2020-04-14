Ученые поведали о небывалой пользе физкультуры в пожилом возрасте

Физкультура – необычайно полезна для пожилых людей. Как выяснили журналисты «Фразы», старую истину научно обосновали американские ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета, которых цитирует издание Nature Metabolism.

Исследователи сообщили, что физические упражнения продлевают жизнь, так как помогают восстановлению мышечной ткани.

Опыты прошли на грызунах. В публикации говорится, что мышей поделили на две группы: в одну попали старые животные возрастом двадцать месяцев (шестьдесят-семьдесят лет человеческой жизни) и три-четыре месяца (двадцать-тридцать лет).

Для грызунов установили беговое колесо: ночь старые мыши пробегали пять километров, а молодые – в два раза больше.

Выяснилось, говорят ученые, что «упражнения были эффективными лишь для членов старшей возрастной группы». Оказалось, говорится в публикации, что «у них лучше восстанавливались мышцы».

При этом «в младшей возрастной группе такого эффекта не было».

В статье сказано: «Ученые смогли спровоцировать процесс омолаживания ткани, увеличив экспрессию сигнальной молекулы (циклина D1), которая активирует стволовые клетки в ответ на повреждения мышечных волокон».

Исследователи говорят: «В будущем циклин D1 может использоваться в препаратах, позволяющих добиться повышения регенерации тканей без физической нагрузки».

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