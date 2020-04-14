Появились хорошие новости о вакцинах от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о процессе разработки вакцин от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», ученые работают над семи десятками препаратов от заразы.

Как сообщает Bloomberg, больше всех в клиническом процессе продвинулась «экспериментальная вакцина, разработанная зарегистрированной компанией CanSino Biologics Inc. и Пекинским институтом биотехнологии в Гонконге». Отмечается, что она «находится на втором этапе исследований».

Также сообщается, что проходят два испытания на людях: их тестируют компании из США Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.

В публикации со ссылкой на ВОЗ говорится: «Китайская вакцина одобрена для тестирования на людях в эпицентре вируса. Прогресс происходит с беспрецедентной скоростью в разработке вакцин, поскольку маловероятно, что инфекционный патоген будет подавлен только с помощью мер по сдерживанию».

Отмечается, что у компаний Pfizer Inc. и Sanofi «есть кандидаты на вакцины на доклинических стадиях», а компания «Big Pharma делает большую ставку на быстрое введение вакцины»

Также напоминается, что ранее компания CanSino сообщила, что «получила одобрение китайского регулирующего органа, чтобы начать испытания вакцины на людях».

Американская же компания Moderna «получила одобрение регулирующего органа для быстрого перехода к испытаниям на людях в марте, пропустив годы испытаний на животных, которые являются нормой при разработке вакцин».

Кроме этого известно, что компания Inovio «начал испытания вакцины от коронавируса на людях на прошлой неделе».

Как писала «Фраза», корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году.

Ранее ученых шокировало «убийственное» сходство коронавируса с ВИЧ.