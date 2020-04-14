Медики огорошили новыми жуткими данными по коронавирусу

Коронавирус COVID-19 намного страшнее, чем мы думали. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, «не все люди, которые выздоравливают от коронавируса, имеют антитела для борьбы с повторным заражением».

Как он сообщил, врачи узнали, что «у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время, как у других уровень ответа был высок».

Медики сообщают: «Это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных».

Как писала «Фраза», ученых шокировало «убийственное» сходство коронавируса с ВИЧ.

Сообщалось, что смертность от коронавируса в США продолжает «зашкаливать». Трамп говорит, что пик эпидемии уже пройден.