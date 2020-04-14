Коронавирус в Украине: статистика на утро 14 апреля 2020

Число жертв коронавируса COVID-19 в Украине растет. Как выяснили журналисты «Фразы», данные на утро вторника, 14 апреля, озвучили в Министерстве здравоохранения нашей страны.

Только за последние сутки жертвами заразы стали пять человек. Общее число смертей возросло до 98 случаев.

Также диагностировали еще 270 случаев заболевания: общее число заразившихся в Украине возросло до 3 372 человек.

Вылечить за все время удалось 119 людей.

Как писала «Фраза», жертвой коронавируса стал известный британский математик.

Сообщалось, что корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году.