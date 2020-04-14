Смертность от коронавируса в США продолжает «зашкаливать». Трамп говорит, что пик эпидемии уже пройден

Смертность от коронавируса COVID-19 в США продолжает ужасать. Как выяснили журналисты «Фразы», университет Джонса Хопкинса приводит данные за последние сутки на вторник, 14 апреля.

Несмотря на то, что смертность от заразы снижается четвертый день кряду, она остается очень высокой: за отчетный период скончались еще 1509 человек.

Общее число жертв в стране составляет уже 23 604 человек.

Заразились коронавирусом 582 тысячи людей.

В свою очередь, президент страны Дональд Трамп заявил, что Белый дом «завершает разработку плана по снятию ограничений, введенных в США из-за коронавируса».

Он сказал: «Скоро мы оформим новые и очень важные рекомендации губернаторам с информацией для того, чтобы они могли безопасно открывать свои штаты».

Американский лидер добавил: «Страна откроется, и откроется с успехом. В ближайшие дни мы объясним, что и как будет».

Также он заявил, что «число заболевших и умерших от коронавируса в стране перестало расти день ото дня и стало снижаться, это дает основания полагать, что пик эпидемии в США пройден».

Как писала «Фраза», корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году.

Ранее ученых шокировало «убийственное» сходство коронавируса с ВИЧ.