Ученых шокировало «убийственное» сходство коронавируса с ВИЧ

Ученые установили, что коронавирус COVID-19 может атаковать иммунную систему человека и вызвать повреждения, подобные тем, которые наблюдаются у людей с ВИЧ. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому шокирующему выводу пришла совместная группа исследователей из Китая и США.

Как передает Rambler со ссылкой на китайские СМИ, в частности, ученые из шанхайского Университета Фудань и Нью-Йоркского центра крови изучили воздействие COVID-19 на выращенные в лаборатории Т-лимфоциты.

Как известно, эти клетки играют ключевую роль в выявлении и устранении клеток с чужеродными антигенами ‒ сначала они проделывают отверстие в зараженной «коллеге», после чего вводят туда токсичные химические вещества. В результате и вирус, и инфицированная клетка погибают.

Однако с COVID-19 такой «номер» не прошел. По словам исседователей, в ходе эксперимента Т-клетка сама стала жертвой коронавируса, что «роднит» его с ВИЧ.

По словам специалистов, данные открытие усилило растущую озабоченность в медицинских кругах: врачи и раньше опасались, что новый коронавирус иногда ведет себя как вирусы, атакующие иммунную систему человека.

Как писала «Фраза», ученые выявили новые симптомы коронавируса.

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