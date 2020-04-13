«Влияем на стариков»: в Минздраве объяснили, зачем «травят» химией подъезды многоэтажек

Жесткие ограничительные меры и противоэпидемические мероприятия, введенные в Украине в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, несут скорее психологический, нежели «антивирусный» эффект. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью изданию «ЛБ» заявил государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, «комплексные меры», такие как запрет на прогулки в парках и обработка дезинфицирующим раствором домов и проезжих частей, выполняют главную функцию ‒ разрывают социальные связи, что было доказано на примере Китая и Италии.

«Мы изучали механизмы, читали научные статьи, и видели, что в других странах это имело влияние (на психологию граждан ‒ ред.)», ‒ отметил Ляшко, добавив, что влияние было «значительным».

«Я вам скажу, что когда обрабатываются подъезды дезинфицирующим средством, старики заставляют себя сидеть дома, потому что они боятся той химии больше, чем коронавируса», ‒ подчеркнул главный санврач.

«Никогда в жизни украинец не поймет, что есть карантин, если можно спокойно выйти и пойти погулять в парке, общаться с родственниками, друзьями, пить кофе... Многие меры, принимаемые, возможно, не имеют под собой эпидемиологического основания, но они влияют на социальный разрыв», ‒ констатировал он.

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