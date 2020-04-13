Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 13 апреля 2020

По состоянию на 19-00 13 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 870 076. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом информирует исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

По данным учреждения, пандемия уже унесла жизни 116 052 человек, а побороть инфекцию и выздороветь смогли 441 323 пациента.

Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 558 526 (смертей ‒ 22 154), Испании ‒ 169 496 (17 489), Италии ‒ 156 363 (19 899), Франции ‒ 133 672 (14 412), Германии ‒ 127 854 (3 022), Великобритании ‒ 89 554 (11 346), Китае ‒ 83 213 (3 345), Иране ‒ 73 303 (4 585), Турции ‒ 56 956 (1 198), Бельгии ‒ 30 589 (3 903), Нидерландах ‒ 26 710 (2 833), Швейцарии ‒ 25 623 (1 189), Канаде ‒ 24 380 (717), Бразилии ‒ 22 318 (1 245), России ‒ 18 328 (148), Португалии ‒ 16 934 (535), Австрии ‒ 14 013 (368), Израиле ‒ 11 235 (113), Швеции ‒ 10 948 (919), Южной Корее ‒ 10 537 (211), Ирландии ‒ 9 655 (334) и Индии ‒ 9 240 (331).

В свою очередь, в Украине официально выявлено 3 102 инфицированных. К сожалению, 93 из них скончались. При этом 97 человек уже выздоровели.

Как писала «Фраза», названы сроки начала второй волны пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что корейцы научились уничтожать коронавирус.