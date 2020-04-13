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Главные новости за 13 апреля 2020 года

Главные новости за 13 апреля 2020 года

Коронавирус в Украине. Статистика заболевания на 13 апреля. За минувшие сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Украине выросло на 325 человек. Всего на сегодняшний день вирусом заразились 3102 человека. Согласно информации Центра гражданского здоровья, на амбулаторном лечении находится 1731 пациент, всего госпитализировано 1179 человек, из них 49 детей.

Коронавирус в Киеве. Статистика заболеваний за минувшие сутки. За минувшие сутки коронавирусом в Киеве заразились 79 человек. Всего в Киеве этой заразой болеют уже 495 человек. Как сообщил сегодня, 13 апреля, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, зафиксировано также два летальных исхода от этой болезни.

Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин. Там уже более 90 зараженных коронавирусом. По решению столичной комиссии по чрезвычайным ситуациям Киево-Печерскую Лавру закрывают на карантин. Связано это со стремительным распространением коронавируса в Лавре. Как рассказал сегодня, 13 апреля, на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, за минувшие сутки в Лавре коронавирусом заразились 63 человека (из 79 в целом по Киеву).

Ради уничтожения COVID-19 Рада существенно урезала финансирование фонда борьбы с коронавирусом. Народные депутаты Украины приняли за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом. В доработанном проекте предусмотрено сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен — с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен. Минздраву на программу государственных гарантий медицинского обслуживания полагается 15,8 млрд гривен, а Министерству социальной политики — 10 млрд гривен на выплату пенсий и надбавок к пенсиям и 0,6 млрд гривен на пособия.

Воздух в Киеве стал самым грязным в мире. Киев возглавил рейтинг городов с наибольшим загрязнением атмосферы в мире. В украинской столице оказался самый высокий уровень загрязнения воздуха — 159 единиц. Кроме Киева самыми загрязненными оказались Ханой (Вьетнам) и Джакарта (Индонезия).

Минздрав назвал лекарство, которое помогает от коронавируса. Получат ли его украинцы? В Министерстве здравоохранения Украины назвали лекарство, которое может помочь в лечении коронавируса COVID-19. Об этом сообщил министр Максим Степанов. По его словам, речь идет о препарате «Плаквенил». Чиновник сообщил: «После того, как в мире было объявлено о том, что данный препарат может помогать при лечении коронавируса, он просто исчез из аптек».

Названы сроки начала второй волны пандемии коронавируса. В ноябре нынешнего года в мире может начаться вторая волна пандемии коронавируса COVID-19, которая окажется значительно слабее. Об этом сказал директор инфекционного отделения больницы Хуашань в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун. «Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре», — сказал он и добавил, что математические модели говорят о том, что человечество не победит вирус к лету, так как до сих пор продолжают фиксироваться новые вспышки.

Корейцы научились уничтожать коронавирус. Ученые из Южной Кореи заявили, что научились уничтожать коронавирус COVID-19. Исследователи сообщили, что нашли сразу тридцать восемь антител, которые убивают заразу. Об этом рапортует Центр контроля и профилактики заболеваний страны. Сообщается, что ученые работали в лабораториях Национального института здравоохранения и фармацевтической компании Celltrion.

Тэги: Верховная Рада Украины, Киев, общество, бюджет, здоровье, мир, экономика, политика, воздух, новости Украины, коронавирус

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