Ради уничтожения COVID-19 Рада существенно урезала финансирование фонда борьбы с коронавирусом

Народные депутаты Украины приняли за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», в доработанном проекте предусмотрено сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен — с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.

Минздраву на программу государственных гарантий медицинского обслуживания полагается 15,8 млрд гривен, а Министерству социальной политики — 10 млрд гривен на выплату пенсий и надбавок к пенсиям и 0,6 млрд гривен на пособия, сообщает «РБК Украина».

Доходы общего фонда государственного бюджета (средства, перечисляемые Национальным банком) увеличены на 2 млрд гривен — с 40,7 млрд — до 42,7 млрд гривен.

Увеличены расходы общего фонда бюджета Государственной судебной администрации на 1,08 млрд гривен.

Кроме этого, проектом предусмотрено создать в составе госбюджета Украины фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями, на период действия карантина.

Средства этого фонда направляются на оказание единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые погибли (умерли) от острой респираторной болезни COVID-19, что связано с выполнением работ по ликвидации такой болезни, в порядке и размерах, определенных Кабинетом министров Украины.

Деньги из фонда также направят и на мероприятия, направленные на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, в частности на закупку товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления указанных мер, включая закупку медицинских услуг по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Также средства из фонда пойдут на дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятых на работах по ликвидации острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом.

Кроме этого, в изменениях в Госбюджет Рада предусмотрела дополнительные 10 млрд гривен на выплаты пенсий и надбавок.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь на 31 марта Верховная Рада разрешила продавать и покупать украинскую землю.