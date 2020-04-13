Названы сроки начала второй волны пандемии коронавируса

В ноябре нынешнего года в мире может начаться вторая волна пандемии коронавируса COVID-19, которая окажется значительно слабее. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал директор инфекционного отделения больницы Хуашань в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун.

«Мы ожидаем, что следующая волна эпидемии может начаться примерно в ноябре», — сказал он и добавил, что математические модели говорят о том, что человечество не победит вирус к лету, так как до сих пор продолжают фиксироваться новые вспышки, сообщает издание Sina.

Эксперт предполагает, что странам Африки и Южной Америки вторую волну пандемии будет очень сложно пережить из-за слаборазвитой медицины.

По информации издания «Пэнпай», власти Китая разрешили клинические испытания инактивированной вакцины от коронавируса нового вида. Она станет второй вакциной в стране и третьей в мире, которая вступила в стадию клинических испытаний.

Испытания будут проводиться рандомизированным, двойным слепым методом при сопоставлении с плацебо-вакциной. Цель исследований заключается в оценке безопасности и иммуногенности вакцины для здоровых людей возрастом от шести лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на вечер 12 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 1 800 791.